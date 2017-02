Bei Besuch von SPD-Kanzlerkandidat in Halle Rechtsradikaler beschmipft Schulz als "Arbeiterverräter"

Beim Besuch des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz in der Uniklinik Halle hat es einen Zwischenfall gegeben. Nach Beobachtung einer MDR-Reporterin hatte sich ein Mann aus der rechtsradikalen Szene über die Sicherheitskontrolle Zutritt in das Klinikum verschafft. Danach schrie er in der Menge lautstark Parolen, darunter "SPD-Arbeiterverräter".