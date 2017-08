Volle Auftragsbücher Das Handwerk brummt

Ganz im Norden sieht das nicht anders aus. Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Altmark, Bernhard Brauer, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, "Privatpersonen, die einen Handwerker zum Beispiel für Um- oder Ausbauarbeiten benötigen, müssen sehr langfristig planen." Heute spontan einen Maler zu bekommen, sei so gut wie aussichtslos.

Auch die Kommunen bekommen die große Nachfrage nach Handwerkern derzeit zu spüren. Viele Firmen würden sich gar nicht mehr um öffentliche Ausschreibungen bewerben, sagte Engelhardt Behrends, Bauamtsleiter der Hansestadt Gardelegen, MDR SACHSEN-ANHALT. Früher hätte es für ein Bauprojekt sieben bis neun Angebote gegeben, heute kämen maximal zwei. Im Extremfall gebe es auch gar kein Angebot. Das ist zuletzt in Solpke so gewesen, wo sich zunächst niemand fand, der das Dach der Sporthalle erneuern wollte. Vielen sei einfach der bürokratische Aufwand zu hoch, so Bauamtsleiter Behrends. Außerdem lasse sich bei Privat-Aufträgen mehr Geld verdienen.