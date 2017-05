Tag der Hebammen Angst vor Kompetenzverlust

Werdende Eltern entscheiden sich immer öfter bei der Geburt für die vermeintliche Sicherheit eines Kaiserschnitts. Jedes dritte Kind kommt so zur Welt, unter Aufsicht von Ärzten mit Skalpellen. Diejenigen, die traditionell für die Geburt zuständig sind, fühlen sich deshalb ins Abseits gedrängt.

Zum Tag der Hebammen am Freitag beklagt Petra Chluppka, Vorsitzende des Landeshebammenverbandes Sachsen Anhalt, einen Kompetenzverlust. MDR SACHSEN-ANHALT sagte sie, immer mehr Hebammen würden sich aus der Geburtshilfe zurückziehen. Durch die hohe Zahl der Kaiserschnitte sei das zentrale Ereignis der Geburt so pathologisiert worden, dass Hebammen ihre Kompetenz nicht mehr einbringen könnten. Außerdem brauche es mehr Geburtshäuser und von Hebammen geleitete Kreißsäle.

Chluppka sieht einen Grund für den Kompetenzverlust in den Abrechnungspauschalen der Kliniken: Es gebe einen gewissen Zugzwang, Geburten zu verkürzen. Diese seien aber nicht planbar. Deshalb fordert Chluppka die Krankenkasse auf, die Abrechnungspauschale zu ändern.

In stationären Einrichtungen sieht Schmeichel die Qualität und Sicherheit eher gegeben als zu Hause oder in Geburtshäusern. Man sei aber mit der Politik im Gespräch, welche Forderungen der Hebammen berechtigt seien. Der Beruf sei nach wie vor sehr begehrt. Das zeige sich an den hohen Bewerberzahlen für eine Ausbildung.