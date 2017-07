In Magdeburg will die Fraktion aus CDU, FDP und "Bund für Magdeburg" einen Antrag zur Ehrung Kohls in den Stadtrat einbringen. Fraktionsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er hoffe dabei auf Unterstützung aus den anderen Fraktionen. Denkbar sei etwa, einen Platz in der Innenstadt nach Kohl zu benennen, nämlich die Fläche zwischen Karstadt und dem abgerissenen Plattenbau "Blauer Bock". Ein Platz, der sich auch deshalb eigne, weil es ihn bisher in der Stadt so nie gegeben habe, findet Schwenke. "Wenn wir die Chance haben, neu zu benennen, ist das immer einfacher und konfliktfreier als eine Umbenennung."