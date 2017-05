Schwülheiße Temperaturen Das große Schwitzen in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt steuert auf einen Hitzerekord zu. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, haben die Temperaturen bereits am Sonntag die 32-Grad-Marke gekratzt. Das seien zwar noch keine Rekordwerte. Im Mai sei es allerdings durchaus selten, dass es mehrere Tage am Stück Temperaturen um die 30 Grad gebe. Der Meteorologe schließt nicht aus, dass am Montag die bisherigen Höchstwerte für einen 29. Mai geknackt werden. Spitzenwerte für Ende Mai wurden zuletzt vor zwölf Jahren gemessen. 2005 kletterten die Temperaturen in Sachsen-Anhalt auf 34,5 Grad.

Bereits in den vergangenen Tagen erlebten die Sachsen-Anhalt ein Bilderbuchwetter mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. So war es am Sonntag mit 32 Grad in Bitterfeld-Wolfen am wärmsten. Genthin im Jerichower Land meldete 31,9 Grad. Selbst in den Harzstädten Wernigerode, Quedlinburg und Harzgerode herrschten Temperaturen um die 27 Grad.