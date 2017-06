Sonne suchen, Schatten finden

Ein Ausflug kann auch zu einem besonderen kühlen Ort in den Harz gehen: In die Baumannshöhle in Rübeland. 8 Grad herrschen in der Tropfsteinhöhle – und bei dieser Temperatur können Besucher sogar Kultur erleben: Am Dienstag feiert das Stück "Der kleine Vampir" in der Höhle Premiere.



Dieses Thema im Programm:

MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 19.06.2017 | 19:00 Uhr



Quelle: MDR/mg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK