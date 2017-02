Sachsen-Anhalts Hobbyfotografen Der Blitz-Fotograf: Torsten Brehme

"Das Interesse für optische Geräte stammt schon aus der Schulzeit und dem Interesse an Physik und Astronomie. Das Thema Optik und Licht hat mir damals schon viel Spaß gemacht. Dass mein Vater, als ich noch ein Kind war, uns fotografiert hat, war bestimmt auch ein Grund für das Interesse an der Fotografie. Auch ein guter Freund, der selber schon vor mir viel fotografiert hatte, inspirierte mich auch zur Fotografie."

"Ich betreibe die Fotografie als intensives Hobby – es ist die Möglichkeit, Dinge oder Ereignisse festzuhalten bzw. den Moment einzufrieren – wenn sie sich verändern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Fotos, je länger sie altern, einen viel höheren ideellen Wert erreichen. In der heutigen schnelllebigen digitalen Zeit kann man aber auch so manchen Erfolg verbuchen, wenn man ein Ereignis schnell postet bzw. den Medien zur Verfügung stellt.

Ich selber habe aber über die vielen Jahren, in denen ich fotografiert habe, gemerkt, dass man einen völlig anderen Blick für das bekommt, was einen im Leben beschäftigt. Man kann einfach mal ein paar Schritte zurückgehen und das Ganze betrachten. Ich bekomme durch die besondere Wahrnehmung beim Beobachten der Motive viele Antworten auf Fragen, die ich mir vorher gar nicht gestellt habe. Da ich hauptsächlich Natur und Wetter fotografiere, hat es meinen Horizont in meiner Umwelt verändert. Ich beobachte die Tier- und Pflanzenwelt und das Wetter viel intensiver als vielleicht vor 20 Jahren – es besteht ein riesiges Potential an täglich neuen Eindrücken für Fotomotive.