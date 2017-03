Sachsen-Anhalts Hobbyfotografen Der Reise-Fotograf: Wolfgang Beer

In Paris gab es diesen Schlüsselmoment: Ich blickte bei strahlendem Sonnenschein und herrlichem Blick über die Stadt auf den Eiffelturm und stellte fest: Ich habe keine Kamera dabei. Paris ist so eine schöne Stadt. Da habe ich mich entschlossen, eine Kamera zu kaufen. Da fing das eigentliche fotografieren an. Ich fing dann an, mich bei MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE zu beteiligen und sendete ein schönes Winterbild von Reinsdorf ein. Das wurde auch gesendet und ich wurde prompt Wochensieger. Seitdem bin ich sechs weitere Male Wochensieger geworden. So nahm das Hobby seinen Lauf. Die Reisen kamen zur rechten Zeit und ich konnte mich voll entfalten.