Hochwasser im Harz Entspannung am Goldbach

Für die hochwassergeplagten Orte Langenstein und Harsleben hat sich die Lage in der Nacht zum Freitag etwas entspannt. In Langenstein hielt ein abrutschgefärdeter Hang den Wassermassen des Goldbachs Stand, in Harsleben will die Feuerwehr mit dem Abpumpen beginnen.