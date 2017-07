Hochwasser im Harz Pegel sinken – aber nicht überall

Die Nacht zum Donnerstag hat für die meisten Orte im Harz keinen Regen und sinkende Pegelstände mit sich gebracht. Die Lage entspannte sich allerdings nicht in Langenstein bei Halberstadt. Hier ist der Goldbach über die Ufer getreten, am Ölmühlenteich drohte eine Mauer zu brechen. Feuerwehr, THW und viele Helfer waren in der ganzen Nacht im Einsatz und konnten mit Sandsäcken die meisten Häuser vor Überschwemmungen schützen. Nach Angaben der Stadt ist die Lage jetzt unter Kontrolle, weitere Maßnahmen seien derzeit nicht notwendig.