Hochwasser und Dauerregen Mehr Regen als im ganzen Monat

Die Hochwasserlage bleibt im Harz weiter angespannt. Vor allem die Holtemme und die Ilse können die Wassermassen nicht mehr fassen und verwandeln sich in reißende Flüsse. Für beide Gewässer hat der Landesbetrieb für Hochwasserschutz die dritte von vier Warnstufen ausgerufen. Nachdem die Pegel über Nacht hoch, aber stabil blieben, steigen sie seit Mittwochmorgen wieder. Ein MDR-Reporter berichtet aus Ilsenburg, die Ilse habe sich in eine Art Wasserfall verwandelt. Probleme bereite auch Treibgut, das mitgespült werde.

Die Polizei fürchtet, eine Rentnerin sei von der Holtemme fortgerissen worden. Bildrechte: MDR/Pauline Vesting

Von einer seit Dienstag vermissten Rentnerin fehlt noch immer jede Spur. Die 69-Jährige wohnt laut Polizei in der Nähe der Holtemme. Es sei möglich, dass sie in die Holtemme gestürzt ist, sagte ein Sprecher dem MDR. Eine Suche war demnach noch nicht möglich. Anwohner hatten berichtet, die Frau sei in den Fluss gefallen. Am Mittag werde geprüft, ob für die Suche ein Hubschrauber eingesetzt werden kann.