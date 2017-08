Nach dem Hochwasser im Harz laufen in den Orten noch immer die Aufräumarbeiten. In einem ersten Treffen haben Bürgermeister und die Landesregierung die Höhe der Schäden und mögliche Fluthilfen besprochen. Die Bürgermeister von Ilsenburg, Wernigerode und der Gemeinde Nordharz berichteten MDR SACHSEN-ANHALT, wo die Schäden in ihren Orten besonders groß sind.

Ilsenburg

In Ilsenburg ist das große Aufräumen in vollem Gange. Vor allem im Stadtgebiet und in Darlingerode sind die Schäden laut Bürgermeister Denis Loeffke besonders stark. Das Wichtigste sei, die eingestürzte Ilsenmauer zu reparieren. Loeffke sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben konkrete Pläne in der Schublade. Wir hoffen, dass das Land jetzt einfach grünes Licht gibt und wir die dann auch umsetzen können."

Wernigerode

In Wernigerode beträgt die Schadenssumme über zwei Millionen Euro. Laut Christian Fischer, dem Dezernten der Stadt Wernigerode, wird diese Summe noch ansteigen. Fischer sagte MDR SACHSEN-ANHALT, allein die Beschädigung von Privathaushalten liege bei etwa 200.000 Euro. Außerdem seien viele Straßen und Brücken zerstört worden. In einer Kita sei der Keller zugelaufen, sodass die Heizungsanlage ersetzt werden müsse. In einem Hort seien Spielsachen zerstört worden. Außerdem gäbe es Schäden am Abwassersystem. Auch die Kläranlage sei betroffen. Fischer erhofft sich vom Land auch finanzielle Unterstützung für Bereiche, in denen die Verantwortung sonst bei den Kommunen liegt.

Gemeinde Nordharz