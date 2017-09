Einbrüche in Irxleben Innenminister verspricht mehr Polizeistreifen

Mehr Polizeipräsenz in Irxleben verspricht Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU). Er teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, zukünftig würden mehr Streifen in dem Dorf patrouillieren. Er erwarte außerdem, dass tagsüber auch Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Irxleben präsent seien.

Stahlknecht reagiert damit auf Pläne einer Bürgerinitiative, sich auf eigene Faust mit einem privaten Sicherheitsdienst vor Einbrechern schützen zu wollen. Das Dorf war in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrechern, die dann mutmaßlich über die A2 oder A14 geflüchtet sind.

Zehn Einbrüche und -Versuche in diesem Jahr

Tatsächlich ist die Zahl der angezeigten Einbrüche in Wohnungen und Häuser in Irxleben in den letzten Jahren gestiegen. Die Polizeidirektion Nord teilte MDR SACHSEN-ANHALT mit, 2015 habe es vier Einbrüche in dem Bördedorf gegeben – 2016 seien es sieben und in diesem Jahr zehn gewesen.

Die Polizei sieht in Irxleben keinen Kriminalitätsschwerpunkt: Irxleben sei ein sicherer Ort, sagte die Sprecherin der Polizei Beatrix Mertens. Die Polizei habe ihre Präsenz bereits im vergangenen Jahr erhöht und Überwachungskameras installiert.

Die Zahl der Einbrüche in Irxleben ist steigt laut Polizei seit zwei Jahren an (Symbolbild). Bildrechte: Colourbox.de

Innenminister Stahlknecht sieht in der Entwicklung der Einbruchsfälle ebenfalls einen leichten Anstieg der Einbruchsfälle, fand aber deutliche Worte: "Irxleben ist keine Kriminalitätshochburg. Wir sind dort nicht irgendwo in der Bronx." Doch die Irxlebener selbst nehmen die Einbrüche im Dorf anders wahr: Die Irxlebener Bürgerinitiative plant, einen Verein zu gründen, durch den die Wachleute bezahlen werden sollen.

20. Oktober: Polizei lädt zu Bürgerversammlung ein

Die Polizei will die Sorgen der Irxlebener ernst nehmen. Am 20. Oktober soll die Kriminalitätslage in der Gemeinde auf einer Bürgerversammlung beleuchtet und mit besorgten Anwohnern gesprochen werden. Den geplanten Wachschutz hingegen lehnt die Polizei ab: "Strafverfolgung ist und bleibt ausschließlich Sache der Polizei", sagt Polizeisprecherin Mertens.

Innenminister ist gegen privaten Wachschutz

Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) betont das staatliche Gewaltmonopol. Bildrechte: dpa Auch der Innenminister hält von einem privaten Wachschutz in Irxleben nichts: Stahlknecht sagte, das Gewaltmonopol liege beim Staat. Stahlknecht mahnte eine bessere Kommunikation zwischen Gemeinde und Polizei an. Er erwarte, dass sich Gemeinden rechtzeitig an die entsprechenden Stellen wenden, und "nicht erst, wenn etwas passiert".

Der Initiator der Irxlebener Bürgerinitiative, Paul Hünecke, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Wachschutz werde unbewaffnet im Wohngebiet unterwegs sein und vor allem Präventionsarbeit leisten. Ziel sei eine Signalwirkung. Im Notfall sollten die Wachschutzleute die Polizei rufen. Schilder und Aufkleber an den Häusern sollten zeigen, dass das Viertel überwacht wird.

