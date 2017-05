Internationaler Museumstag Der Verantwortung auf der Spur

Zum Internationalen Museumstag haben am Sonntag mehr als 100 Museen in Sachsen-Anhalt ihre Türen geöffnet. Der Aktionstag stand in diesem Jahr unter dem Motto "Spurensuche. Mut zur Verantwortung". Mancherorts wurden neue Ausstellungen dabei erstmals der Öffentlichkeit präsentiert – etwa in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn.

Susan Baumgartl leitet die Gedenkstätte Marienborn. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort ist die Ausstellung "Operation Grenze" eröffnet worden. Sie thematisiert die deutsch-deutsche Teilung, in Szene gesetzt von 21 jungen Künstlern aus dem Umfeld der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Susan Baumgartl, Leiterin der Gedenkstätte, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Ausstellung solle neue Blickpunkte auf die ermöglichen. "Jede Generation eignet sich Geschichte auf ihre Art und Weise an", sagte Baumgartl. Deshalb habe die Ausstellung viel Potenzial. "Operation Grenze" ist in Marienborn noch bis zum 30. Juni zu sehen.

Im Museum in Aschersleben wurden derweil Teile der umfangreichen "Afrika-Sammlung" präsentiert. Dazu gehören beispielsweise afrikanische Masken, Waffen, Instrumente oder Statuetten. Vor Ort hieß es am Sonntag, die lückenlose Herkunft der großen Sammlung sei unbekannt und nur unzureichend dokumentiert. Ein möglicher Ansatz: Ein ehemaliger Schulrektor aus Aschersleben könnte dem Museum die Sammlerstücke vermacht haben. Er hatte mehrere Jahre in Afrika gelebt. Herkunft nicht eindeutig geklärt: Zum Internationalen Museumstag zeigte das Museum Aschersleben Teile seiner "Afrika-Sammlung". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im Kunstmuseum in Magdeburg wurde am Sonntag die Ausstellung "Seht, das ist der Mensch" eröffnet. Dort werden zum 500-jährigen Reformationsjubiläum die Sichtweisen von mehr als 20 Künstlern auf den Menschen unserer Zeit thematisiert. Ängstlich, schwach, ausgeliefert, gütig und liebend: Der Mensch hat viele Facetten. Nach Angaben des Kunstmuseums soll genau das in der Ausstellung gezeigt werden.

"Seht, das ist der Mensch": Das ist der Name einer neuen Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt teilte auf Twitter derweil mit, zum Internationalen Museumstag habe Ministerpräsident Reiner Haseloff mit seiner Frau das Schloss Neuenburg besucht. Dort war am Sonntag das Armreliquiar der heiligen Elisabeth letztmals zu sehen.



Ebenfalls geöffnet waren das Bergbaumuseum Röhrigschaft in Wettelrode, der Eisenhüttenpark Ilsenburg oder das Museum für Haustierkunde "Julius Kühn" der Martin-Luther-Universität in Halle.

Spuren verfolgen und Hintergründe aufdecken

Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) hatte im Vorfeld des Museumstags erklärt, Exponate seien nicht nur Ausstellungsgegenstände. "Sie haben auch ihre eigene Geschichte. Gerade mit Blick auf das dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit ist aber noch vieles ungeklärt, was die Herkunft von Sammlungen betrifft." Es sei daher die moralische Pflicht, Spuren nachzugehen und Hintergründe von Exponaten aufzudecken.

Kristin Otto, Vorsitzende des Museumsverbands, sagte, Museen müssten als Träger gesellschaftlicher Werte ihr eigenes Handeln in Vergangenheit und Gegenwart hinterfragen. "Dazu gehört auch die Frage des rechtmäßigen Eigentums. Dies gilt besonders für Objekte, die in der Zeit zwischen 1933 und 1945 in die Museen gelangten", sagte Otto. Einen neuen Blick auf die Geschichte werfen: Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig beschäftigten sich mit der deutsch-deutschen Teilung. Dabei kamen Kunstwerke wie dieses in der Gedenkstätte Marienborn heraus. Es soll auf das Tunnelsystem unterhalb des früheren Grenzübergangs verweisen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dieses Thema im Programm: MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE | 21.05.2017 | 19:00 Uhr