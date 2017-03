Schnelles Internet in Sachsen-Anhalt Breitband-Ausbau verzögert sich

Sachsen-Anhalt wird seine Ziele beim Ausbau des schnellen Internets wohl nicht erreichen. Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) dämpfte die Hoffnung auf einen flächendeckenden Ausbau bis 2018. In keinem anderen ostdeutschen Bundesland ging der Ausbau der schnellen Netze von Mitte bis Ende 2016 so langsam voran, wie zwischen Arendsee und Zeitz.

Noch nicht einmal jeder zweite der 1,1 Millionen Haushalte im Land verfügt über eine schnelle Internetverbindung mit einem Downloadtempo von mindestens 50 Megabit in der Sekunde. Zum Vergleich: In Brandenburg liegt dieser Versorgungsgrad bei 62, in Sachsen bei 58 Prozent. Sachsen-Anhalts Landesregierung war angetreten, um die Situation bis Ende 2018 spürbar zu ändern. 200 Millionen Euro wurden dafür zur Verfügung gestellt. Bislang mit mäßigem Erfolg.

Altmark besonders betroffen

Seit Jahren hinkt Sachsen-Anhalt beim Ausbau des schnellen Internets hinterher. Die Menschen im Land ärgern sich tagein, tagaus über quälend langsame Internetverbindungen in ihrem Haushalt oder in der Firma. Internet-Fernsehen, Filme abspielen, oder Angebote und Rechnungen für Geschäftskunden erstellen, ist oft mit viel Geduld verbunden. Besonders viele betrifft das in der Altmark.

Willingmann bringt neuen Schwung

Mittlerweile hat die Sache unter dem neuen Wirtschaftsminister Willingmann aber an Fahrt gewonnen. Quasi im Wochentakt werden derzeit neue Fördermittelbescheide für schnelles Internet an Städte und Gemeinden ausgereicht.

Wirtschaftsminister Willingmann gibt 2018 noch nicht auf, ist aber realistisch. Bildrechte: Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt/Andreas Lander Der Minister ist überzeugt, dass es bald Ergebnisse gibt. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben eine sehr hohe Förderung ausgerufen und reichen diese gerade an die Kommunen aus. Die Wirkung dieses Programms werden wir in den kommenden anderthalb Jahren spüren." Demnächst dürfte deshalb hierzulande an vielen Orten parallel gebuddelt werden, um schnelles Internet in die Fläche zu bringen. Doch die wenige verbleibende Zeit könnte den Plänen der Landesregierung ein Schnippchen schlagen. Er gebe das Ziel, das Land bis Ende 2018 mit flächendeckendem Internet zu versorgen nicht auf. Er sei aber auch Realist, so Willingmann, und deshalb sei nicht auszuschließen, dass der Prozess länger brauche.