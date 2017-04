Internet in Zügen Wo man in Regionalzügen kostenlos surfen kann

Für viele Pendler und Reisende in Sachsen-Anhalt wird Bahnfahren bequemer: Die Züge der Elbe-Saale-Bahn werden mit kostenlosem WLAN ausgestattet. Das hat die Deutsche Bahn am Mittwoch bei einer Testfahrt von Magdeburg nach Wolmirstedt mitgeteilt. Damit kann ab sofort flächendeckend in den Zügen des Nahverkehrs zwischen Altmark, Börde und Anhalt gesurft werden.

Die insgesamt 28 Züge der Elbe-Saale-Bahn werden Schritt für Schritt aufgerüstet. Dafür muss in jedem der 60 Wagen - ganz gleich ob Elektrotrieb- oder Doppelstockwagen - die neue Technik verbaut werden. Eine zusätzliche Kennzeichnung in den Wagen soll dann auf die Verfügbarkeit hinweisen.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: In ländlichen Gebieten, in denen die Netzbetreiber zur Zeit noch keine ausreichende Netzabdeckung anbieten, wird es weiterhin Funklöcher geben. Fernbusreisende kennen das Phänomen, wenn sie zum Beispiel auf der Autobahn durch einen größeren Wald fahren.

Neben der kostenlosen Internetversorgung wird es in den Zügen ein internes Bordportal geben, das aktuelle Streckeninfos und unterschiedliche Unterhaltungsangebote wie zum Beispiel Filme anbietet.

Beauftragt wurde die Deutsche Bahn vom Land Sachsen-Anhalt, das auch die Finanzierung zur Verfügung stellt. Für den Betrieb komme eine jährliche Summe etwa 500.000 Euro zusammen, sagte Wolfgang Ball vom Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA).

Die Elbe-Saale-Bahn ist deutschlandweit das erste Nahverkehrsnetz, in dem kostenloses Internet bereitgestellt wird, teilte Bahn-Sprecher Jörg Böhnisch MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Auf diesen Strecken gibt es bald kostenloses Internet: * S 1 _ Wittenberge - Magdeburg Hbf - Schönebeck-Bad Salzelmen

* RE 6 _ Magdeburg Hbf - Haldensleben - Wolfsburg Hbf

* RE 10 _ Magdeburg Hbf-Staßfurt - Güsten - Sangerhausen - Erfurt Hbf

* RE 13 _ Magdeburg Hbf - Dessau - Wolfen - Bitterfeld - Leipzig Hbf

* RE 14 _ Magdeburg Hbf - Dessau - Lutherstadt Wittenberg

* RE 20_ Uelzen - Salzwedel - Stendal - Magdeburg Hbf

* RE 30 _ Magdeburg Hbf - Köthen - Halle Hbf - Naumburg Hbf

* RB 32 _ Stendal - Salzwedel

* RB 33 _ Stendal - Tangermünde

* RB 35 _ Stendal - Gardelegen - Wolfsburg Hbf

* RB 36 _ Magdeburg Hbf - Haldensleben - Wolfsburg Hbf

* RB 40 _ Braunschweig Hbf - Magdeburg Hbf - Burg( -Genthin)

* RB 41 _ Magdeburg Hbf - Staßfurt - Güsten - Aschersleben

* RB 42 _ Magdeburg Hbf - Gommern - Zerbst - Dessau Hbf

* RB 48 _ Magdeburg Hbf - Schönebeck - Calbe - Bernburg

* RB 50 _ Aschersleben - Bernburg - Köthen - Dessau Hbf

* RB 51 _ Dessau Hbf - Lutherstadt Wittenberg - Falkenberg/Zahna

Die Elbe-Saale-Bahn ist eine Tochter der Deutschen Bahn und verbindet seit 2006 die Regionen Altmark, Börde und Anhalt miteinander. Einzelne Linien fahren darüberhinaus in Sachsen-Anhalts angrenzende Bundesländer Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen.

Weitere Eisenbahnlinien in Sachsen-Anhalt werden 2018 mit Wlan ausgestattet. Dann tritt der neue Verkehrsvertrag mit dem Eisenbahnunternehmen abellio in Kraft. Bei diesem Partner für den Nahverkehr war die Internetversorgung in den Zügen schon vorab im Vertrag geregelt worden, so NASA-Referent Wolfgang Ball.

Die NASA plant im Auftrag des Landes den Regionalverkehr auf der Schiene und schließt mit den Eisenbahnunternehmen auf 12 Jahre angelegte Verträge ab. Die Verträge regeln auch die Internetversorgung in den Zügen. Deshalb gehe die Einführung nicht von jetzt auf gleich, sondern erfolge Schrittweise, so Ball auf Nachfrage.

Neben den Zügen der Elbe-Saale-Bahn war bereits Anfang des Jahres die ICE-Flotte der Deutschen Bahn mit kostenfreiem Internetempfang in der 2. Klasse ausgestattet worden. In den Bahnhöfen Halle, Magdeburg und Stendal können Bahnreisende zudem für eine halbe Stunde kostenlos in Netz.