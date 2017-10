Der Forscher Peter Gros untersucht den Unkrautvernichter Glyphosat. Bildrechte: dpa

Glyphosat ist in Europa umstritten. Die EU-Mitgliedsstaaten beraten derzeit, wie lange das Pflanzengift noch genutzt werden darf. Wissenschaftliche Studien kamen zu unterschiedlichen Schlüssen, ob es krebserregend sein könnte oder nicht. Sacha Baginsky, Direktor des Instituts für Biochemie und Biotechnologie an der Martin-Luther-Universität Halle, hält Glyphosat verglichen mit anderen Herbiziden für "sehr ungiftig". Der Naturwissenschaftler Peter Gros hält dagegen und rät zur Vorsicht. Gros ist Forscher an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock und testet den Unkrautvernichter an einer Versuchsanlage des Helmholtz-Zentrums in Sachsen-Anhalt. MDR-Redakteur Stephan Schulz hat mit ihm gesprochen.

Wie wirkt Glyphosat im Boden – wird es tatsächlich schnell abgebaut?

Peter Gros: Die Abbaurate variiert sehr stark. Das Spektrum reicht von einigen Tagen über einige Wochen bis hin zu Jahren, in denen Glyphosat im Boden noch nachweisbar ist.

Bedeutet das, dass Glyphosat auch ins Oberflächenwasser bzw. Grundwasser gelangt?

Wir sehen, dass Glyphosat weltweit immer häufiger im Grund- und Oberflächenwasser nachgewiesen wird. Zuletzt sogar schon in der Ostsee. Dies sogar oberhalb der zulässigen Grenzwerte. Das betrifft nicht nur den Wirkstoff selbst, sondern auch dessen Abbauprodukt. Die Annahme, dass Glyphosat demnach stark im Boden gebunden wird und nicht ausgewaschen werden kann, ist also falsch. Die Frage ist nur, wie genau das Molekül mobilisiert wird.

Wie wollen Sie die Ergebnisse ihrer Laborversuche untermauern?

Laborversuche haben bisher gezeigt, an welche Bodenbestandteile der Wirkstoff binden kann. Das sind neben kleinen Partikeln auch Moleküle des organisch gebunden Kohlenstoffs. Untermauert wurde das besonders durch Kollegen vom Institut für Physik in Rostock, die mittels quantenchemischer Modellierung die Bindungsverhältnisse der Moleküle besser beschreiben konnten. Dies haben wir auch schon erfolgreich in internationalen Wissenschaftszeitungen veröffentlicht. Nun wollen wir den Mechanismus der Auswaschung im Feldversuch unter realen Bedingungen untersuchen.

Es gibt Biochemiker, die davon ausgehen, dass Mäuse schneller an Kochsalz als an Glyphosat sterben. Ist Glyphosat, verantwortungsvoll eingesetzt, also doch nicht gefährlich?

Glyphosat ist ein Wirkstoff, der in den Stoffwechsel vieler Organismen eingreift. 2010 wurde ein US-Patent erlassen, das Glyphosat als Antibiotikum zur Anwendung beim Menschen beschreibt. Es hat also eine komplexe Wirkung und den Vergleich mit Kochsalz finde ich hier unangebracht. Ich kenne zumindest keine Studie, die das bestätigt.

Das Glyphosat im Verdacht steht, krebserregend zu sein, ist in großen Teilen der Bevölkerung bekannt. Wie wirkt das Unkrautvernichtungsmittel ansonsten auf den menschlichen Organismus?

Als Bodenkundler können wir über die Wirkung beim Menschen nicht viel sagen.

Damit Glyphosat wirken kann, wird es mit einem Benetzungsmittel auf die Pflanzen gesprüht. Einige Wissenschaftler halten diesen "Cocktail" für das eigentliche Problem. Er sei viel toxischer als Glyphosat selbst. Teilen Sie diese Ansicht?

Es ist bekannt, dass die Wirkung eines Gemisches nicht die gleiche ist, wie die des Wirkstoffes und der Zusatzstoffe alleine. Die Toxizität der Mischung ist daher auf jeden Fall separat zu bewerten.

Wie ist es zu erklären, dass einige Studien Glyphosat gesundheitsschädigende Wirkungen zuschreiben, anderen das Unkrautvernichtungsmittel eher für unbedenklich halten?

Dazu müsste man sich die einzelnen Studien im Detail anschauen. Fakt ist aber, dass wissenschaftliche Publikationen einen Begutachtungsprozess durchlaufen und strengen Kriterien genügen müssen. Dass es trotzdem immer noch so unterschiedliche Ansichten gibt, zeigt, dass noch viel im Unklaren ist.

Was wollen Sie mit Ihren Bodenversuchen in Sachsen-Anhalt herausfinden?

Wir wollen herausfinden, wo genau Glyphosat im Boden bindet und wie hoch der Grad der Auswaschung tatsächlich ist. Dazu hat uns das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Versuchsflächen im Raum Stendal zur Verfügung gestellt, sodass wir einen Langzeitversuch durchführen können.

Mehr zum Thema