Grüner Hut, Flinte, Hund – etwa 12.000 Sachsen-Anhalter besitzen die Berechtigung zur Jagd. Allein im Salzlandkreis soll es etwa 860 Jäger geben. Sie kümmern sich um den Wildbestand auf Wiesen, Äckern und in Wäldern. Die Reviere sind verpachtet. Rund vierhundert Jungjäger legen laut Landesjagdverband pro Jahr in Sachsen-Anhalt das Grüne Abitur ab – so heißt die Jägerprüfung im Jägerjargon. Mit Jägerlatein kommen die Prüflinge aber nicht durch die harten Tests.