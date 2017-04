Die 15 Sieger des Wettbewerbs "Jugend debattiert" aus Sachsen-Anhalt haben am Freitag im Landesfunkhaus in Magdeburg mit MDR-Journalisten über die Glaubwürdigkeit des Journalismus diskutiert. Über 45 Minuten tauschten sich beide Seiten aus. Eine Auswahl:

Simon aus Ascherleben: "Gerade wenn wir über den rechten Flügel und über die AfD reden, stelle ich mir die Frage, wie gehen sie als Journalisten mit dem Vorwurf 'Lügenpresse' um? Welche Meinung haben sie zu diesem Vorwurf?"

Frank Rugullis: "Das Thema gibt es jetzt seit etwa zwei Jahren. Der Vorwurf kommt jeden Tag und übt Druck auf uns aus. Ich finde es einerseits unangenehm, da es ein pauschaler, böser Vorwurf ist. Selbst wenn man Argumente dagegen bringt, ist es so, dass einem die Menschen nicht mehr glauben, denn alles was ich sage, stimmt ja sowieso nicht. Andererseits ist es gut, weil es uns Medien hinterfragt, ob wir alles richtig machen, richtig arbeiten. Das zwingt uns, unsere Sachen zu überprüfen und demnach besser zu machen."

Falko Wittig: "In Sachsen-Anhalt ist, was die AfD betrifft, eher von Lückenpresse die Rede, zumindest hat dieses Wort der Landesvorsitzende André Poggenburg immer wieder verwendet. Allerdings muss man aus meiner Sicht schauen: Ist an den Vorwürfen etwas dran? Berichten wir zum Beispiel tatsächlich nicht vollständig, so ist das erst einmal keine Lügenpresse, aber dann sind das zumindest journalistische Fehler. Die Berichterstattung hätte ausgewogener sein müssen.



Mich persönlich lässt es bis zu einem gewissen Grad kalt, weil man als Journalist auch damit leben muss, dass es Angriffe gibt von Leuten, die die jeweilige Berichterstattung nicht mögen. Für mich ist entscheidend: Habe ich mein Handwerk ordentlich gemacht? Habe ich bei verschiedenen Meinungen beiden Seiten die Möglichkeit gegeben, etwas dazu zu sagen? Mache ich das nicht, ist es nicht ausgewogen. Letztlich ist der Vorwurf aber teilweise pauschal und überzogen. Ist jedoch Wahrheit dabei, so muss man das verbessern."

Ronald Neuschulz: "'Lügenpresse' geht gegen die Ehre. Du suchst dir diesen Beruf nicht aus, damit dir jemand sagt: 'Du lügst mich hier ja an.' Auf der anderen Seite ist es für mich und viele meiner Kollegen auch die Ermahnung, sorgfältig zu sein. Zudem sollte man sich selbst fragen: Was ist an den Vorwürfen dran? Was einer sagt, muss ja noch lange nicht die Wirklichkeit sein.

Leute, die mit dem 'Totschlagargument Lügenpresse' hantieren, lassen sich dann aber auch auf keine Diskussion ein. Nicht, dass ich denjenigen überzeugen möchte, aber ich muss doch die Chance bekommen, mit meinen Argumenten zu werben."



Leute, die mit dem 'Totschlagargument Lügenpresse' hantieren, lassen sich dann aber auch auf keine Diskussion ein. Nicht, dass ich denjenigen überzeugen möchte, aber ich muss doch die Chance bekommen, mit meinen Argumenten zu werben."

Magnus aus Staßfurt: "Ich gehe von der These aus, dass der Vorwurf Lügenpresse daher kommt, dass vor allem linke Meinungen bzw. die Meinung der Koalition mehr beachtet wird, als die Meinung der Opposition, in der sich die AfD eindeutig befindet. Daher meine Frage – wie sehr lassen Sie sich von dem Geldgeber, der ja der Staat und die Koalition ist, die ja die größte Entscheidungskraft hat, beeinflussen?"