Erweiterung des Kaliwerks Mehr Salzabbau in der Börde

Der Düngemittelhersteller K+S will seinen Salzabbau in der Börde ausweiten. Bisher werden in Zielitz schon jedes Jahr zwölf Millionen Tonnen Rohsalz gefördert. Doch es soll mehr werden. Deshalb hatte das Unternehmen am Dienstag mit Probebohrungen im westlichen Teil der Kali-Lagerstätte "Scholle von Calvörde" begonnen. Die Erkundungsbohrungen reichten laut Unternehmen bis in 550 Meter Tiefe. Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. K+S erhoffe sich "detaillierte Erkenntnisse über die gebirgsmechanischen und hydrogeologischen Verhältnisse" zu gewinnen.