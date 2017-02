Karneval in Sachsen-Anhalt Wie die Jecken die Wirtschaft ankurbeln

Zahlreiche Karnevalsfeiern und Festzüge beflügeln die Wirtschaft – auch in Sachsen-Anhalt. Das haben Recherchen des MDR ergeben. Demnach hat allein die Firma Bodeta in Oschersleben 150 Tonnen Süßigkeiten produziert. Das entspreche der Summe der vergangenen Jahre, sagte ein Sprecher. Bei Bodeta wird einerseits für Großmärkte produziert, andererseits aber auch für Karnevalsvereine.

Den Angaben zufolge ist es Tradition, dass die Narren aus Köthen ihre Süßigkeiten direkt in der Börde abholen. Die Wurfgeschosse aus Oschersleben werden aber auch in andere Bundesländer geliefert. Im Oktober wurde demnach mit der Produktion der Süßwaren begonnen – schließlich musste schon bis zum Auftakt der neuen Session am 11. November alles fertig sein.

Kamelle und Co. in der Region einkaufen

Der Klassiker an Karneval: Pfannkuchen. Sie werden zum Beispiel bei Aryzta in Eisleben hergestellt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nicht fehlen dürfen in der närrischen Zeit Pfannkuchen – beispielsweise gefüllt mit Konfitüre. Produziert werden die Leckereien unter anderem bei Backwarenhersteller Aryzta in der Lutherstadt Eisleben. Hunderttausende Pfannkuchen werden dort täglich gebacken. Werkleiter Uwe Knipping sagte dem MDR, die Backwaren des Konzerns würden in ganz Europa vertrieben. "Der regionale Geschmack spielt aber natürlich eine Rolle", sagte er weiter. Der Großteil werde in Deutschland verkauft.

Ronald Mormann von der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KuKaKö erklärte, allein in Köthen werde jährlich ein "munterer sechsstelliger Betrag" mit dem Karneval umgesetzt. "Wir versuchen natürlich, die benötigten Waren hier in der Region einzukaufen", sagte er weiter. Wenn das nicht in und um Köthen möglich sei, dann in aller Regel zumindest in Sachsen-Anhalt.

Zum Karneval einen guten Wein genießen

Auch die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut profitiert von Karneval und Fasching: Laut Geschäftsführer Hans Albrecht Ziegler genießen vor allem die hiesigen Jecken aus Freyburg oder Laucha den Wein von vor Ort. "Auch hier ist der Karneval ja zu Hause", so Ziegler. Da gehöre ein guter Wein einfach dazu.

Bundesweit werden in der fünften Jahreszeit nach Rechnungen des Bund Deutscher Karneval jährlich zwei Milliarden Euro Euro umgesetzt. Allein in Köln soll der Karneval für einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro sorgen.

Bei Bodeta in Oschersleben ist der Karneval aktuell übrigens kein Thema mehr. Inzwischen werden schon die Süßwaren für Ostern produziert.