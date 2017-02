Sachsen-Anhalt feiert Karneval Zehntausende zu Festumzügen erwartet

In Sachsen-Anhalt beginnt am Sonntag die heiße Phase des Straßenkarnevals. In mehreren Orten setzen sich Umzüge in Bewegung, die auf Rosenmontag einstimmen sollen.

So beginnt pünktlich um 11.11 Uhr der Karnevalsumzug in Dessau-Roßlau. Rund 2.000 Teilnehmer werden auf einer rund sieben Kilometer langen Strecke mit bunten Kostümen, Musik und Süßigkeiten die fünfte Jahreszeit feiern. Zugmarschall Michael Böttcher rechnet bei passendem Wetter mit rund 80.000 Zuschauern. Der Tag vor Rosenmontag steht in Dessau unter dem Motto "Das Schönste weit und breit, ist Dessau in der Narrenzeit". Der Karnevalsumzug in Dessau findet zum nun schon 20. Mal statt – wie jedes Jahr am Tag vor Rosenmontag.

"Die Stadt ist immer voll"

Kräftig gefeiert wird am Sonntag auch in der Altmark. Dort lädt der Seehäuser Carnevals Club zum Tulpensonntagsumzug unter dem Motto "Ihr wollt Spaß, wir schaffen das!" ein. Nach Angaben von Präsident Burkhard Lüdicke rechnen die Veranstalter mit rund 10.000 Zuschauern. "Die Stadt ist immer voll", sagte Lüdicke vorab. Etwa 50 Wagen und Gruppen werden an dem Umzug teilnehmen. Los geht es um 14 Uhr.

Hier wurde schon am Sonnabend gefeiert: In Derenburg gibt es seit 60 Jahren Karneval. Bildrechte: MDR/Stefan Hellem Auch in Quedlinburg nähert sich die fünfte Jahreszeit am Sonntag ihrem vorläufigen Höhepunkt. Ab 14.11 Uhr startet der Festumzug des Quedlinburger Carneval Vereins. Der Verein pflegt seit seiner Gründung im Herbst 1989 das Brauchtum Karneval.



Schon am Sonnabend hatten in einigen Orten in Sachsen-Anhalt Karnevalsumzüge stattgefunden. In Derenburg im Harz wurde zum nun schon 60. Mal gefeiert. Mit dabei war die frisch restaurierte Kutsche, die seit nun schon 40 Jahren die Prinzenpaare durch Derenburg fährt. Den Anstoß zur Sanierung gab übrigens die MDR-Sendung "Mitmachen statt meckern". Der Präsident des Derenburger Karnevalsvereins, Frank Heyer, sagte dem MDR, ganz Derenburg sei Feuer und Flamme für den Karneval. "Da wächst man als Kind einfach rein", so Heyer.