Übersicht Unfallschwerpunkte in Sachsen-Anhalt

Alle sieben Minuten hat es im vergangenen Jahr einen Verkehrsunfall auf Sachsen-Anhalts Straßen gegeben. Das sind, bezogen auf die Einwohnerzahl, etwa 20 Prozent mehr Unfälle als im Bundesdurchschnitt. Rund 200 Unfallschwerpunkte können dabei im Land ausgemacht werden.

Überdurchschnittlich viele Unfälle gibt es in der Landeshauptstadt Magdeburg. Hier kommen laut Statistik auf 100.000 Sachsen-Anhalter gut 3.500 Verkehrsunfälle. Innerhalb Magdeburgs sind es bei der gleichen Zahl von Menschen sogar mehr als 4.000. Vor allem rings um...

Ein hohes Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden, gibt es für Verkehrsteilnemer in der Region Anhalt. Ein Viertel aller ausgemachten Unfallschwerpunkte, nämlich 46, befindet sich im Bereich der Polizeidirektion Ost, die Mehrheit davon innerorts. Zwei Kreuzungen gelten dabei als besonders gefährlich: Die Museumskreuzung in Dessau-Roßlau sowie die Kreuzung der Doberschützstraße mit der Dessauer Straße in der Lutherstadt Wittenberg. Eine Besserung ist derzeit nicht in Sicht.

In anderen Fällen haben die örtlichen Behörden bereits reagiert. So wurden im Landkreis Anhalt-Bitterfeld an einer Kreuzung zwischen Merzien und Köthen Stopp-Schilder aufgestellt, auf die zuvor mit anderen Schildern extra hingewiesen wird. An dieser Kreuzung hatten Autofahrer oft die Vorfahrt missachtet.

Eine weitere Reaktion auf Unfälle ist an der sogenannten Säurekreuzung in Bitterfeld erfolgt, wo sich die Bundesstraßen 184 und 183 treffen. Im Jahr 2016 hatte es dort 19 Unfälle gegeben, vor allem, als die Ampeln ausgeschaltet waren. Jetzt bleiben sie 24 Stunden am Tag in Betrieb.

Bei Dessau wurde die Kreuzung der Bundesstraßen 184 und 185 umgebaut und mit einer Ampel versehen. Auf diese Weise konnte ein Unfallschwerpunkt entschärft werden. Außerdem ließen die Behörden bei Dessau und Bitterfeld Auffahrten auf die A9 verlängern. Sie waren wegen einer Baustelle auf der Autobahn verkürzt, was ebenfalls zu Unfällen geführt hatte.

In Halle sorgt vor allem der Riebeckplatz immer wieder für Ärger. Dort wird aktuell geprüft, ob eine Ampel Abhilfe schaffen könnte, indem sie abbiegenden Verkehr vom Norden in Richtung Osten reguliert.

Ganz andere Probleme gibt es im ländlich geprägten Norden Sachsen-Anhalts. Dort wird ein Drittel aller Unfälle durch Wild verursacht. Vor allem im Altmarkkreis Salzwedel beobachtet die Polizei im Moment acht Wildwechsel-Gefahrengebiete. Besonders gefährlich ist es dabei auf der Strecke zwischen Röwitz und Buchhorst. Hier ereigneten sich im vergangenen Jahr 32 Wildunfälle.