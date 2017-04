Was gilt als Katastrophe, was als Notfall? Katastrophe:

Ein räumlich und zeitlich nicht begrenztes Großschadensereignis, zum Beispiel Überschwemmungen oder Erdbeben



Notfall:

Ein länger andauernder Ausfall von Prozessen oder Ressourcen mit hohem oder sehr hohem Schaden, zum Beispiel Stromausfall

Quelle: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik