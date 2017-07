Herdenschutzhunde sind teuer. Doch die Schäfer in Sachsen-Anhalt haben bisher beim Ministerium keine Anträge auf Fördergelder gestellt.

Herdenschutzhunde sind teuer. Doch die Schäfer in Sachsen-Anhalt haben bisher beim Ministerium keine Anträge auf Fördergelder gestellt.

Herdenschutzhunde sind teuer. Doch die Schäfer in Sachsen-Anhalt haben bisher beim Ministerium keine Anträge auf Fördergelder gestellt. Bildrechte: MDR/Carina Huppertz

Schutz vor Wölfen Keine Anträge auf Herdenschutzhunde

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es immer wieder Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere. Das Umweltministerium will gegensteuern und an die Schäfer Geld für Herdenschutzhunde vergeben. Doch die Anträge bleiben aus.