Landesamt für Verbraucherschutz Kein Blaualgenbefall in Sachsen-Anhalts Badeseen

Algenarlarm am Barleber See – zumindest hatten Dauercamper vor einigen Tagen einen starken Algenwuchs festgestellt. Doch das Landesamt für Verbraucherschutz gibt bei MDR SACHSEN-ANHALT Entwarnung. Diana Vester sagt, es sei bis Montag keine Meldung vom Gesundheitsamt wegen möglicher Blaualgen am Barleber See eingegangen.