Feinstaub und Luftverschmutzung Fahrverbote für Diesel-Autos in Sachsen-Anhalt kein Thema

ADAC zur Belastung durch Stickoxide: "In Sachsen-Anhalt muss man sich nicht große Sorgen machen." Bildrechte: dpa

"Insofern ist es eine Problematik, die auch nicht wegdiskutiert werden kann", so Rettig. "Fahrverbote sind für uns allerdings keine Lösung". Ein Fahrverbot sperre ganz viele Leute aus dem Alltag aus. So könnten auch Menschen benachteiligt werden, die sich gerade erst Fahrzeuge neu gekauft hätten.



Rettig sieht für Diesel-Fahrverbote hierzulande allerdings ohnehin keine Notwendigkeit. "In Sachsen-Anhalt muss man sich Gott sei Dank nicht große Sorgen machen, weil in den Städten die Luftverschmutzung und auch gerade die Belastung durch Stickoxide nicht eklatant hoch ist." Die Situation könne nicht mit der in Städten wie München, Hamburg oder Berlin verglichen werden. Große Diskussionen über Fahrverbote gebe es in Städten, die in einem Talkessel liegen. "Das haben wir Gott sei Dank auch nicht so stark in Halle oder Magdeburg."