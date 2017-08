Mit Blick auf die jüngsten Überschwemmungen an Holtemme und Ilse erklärte Henning, dass bereits einige Schutzmaßnahmen gegriffen hätten. Dadurch seien Schäden gelindert worden. Man müsse aber jetzt noch einmal schauen, ob diese Vorhaben ausreichten. Nach einem Hochwasser gehe es vor allem darum, Schäden zu beseitigen, damit nicht noch mehr passiere. So sei zum Beispiel das Wehr in Wernigerode sofort gesichert worden. Dort waren Ufermauern weggebrochen.