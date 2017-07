Wiechmann wies darauf hin, dass unter den kürzlich im irakischen Mossul festgenommen IS-Kämpferinnen keine Sachsen-Anhalterinnen seien. Eine der Kämpferinnen war eine 16-Jährige aus dem sächsischen Pulsnitz. In einem Interview erklärt sie, dass sie es inzwischen bereut, sich dem IS angeschlossen zu haben . Auch hoffe sie auf eine Auslieferung nach Deutschland.

Die beiden Mädchen aus Sachsen-Anhalt sind seit mehr als zwei Jahren verschwunden. Zunächst war im Dezember 2014 eine 15-Jährige aus Aschersleben nicht von der Schule nach Hause zurückgekehrt. Das Mädchen soll sich mit einer gefälschten Vollmacht der Eltern ein Flugticket in Richtung Adana in der Türkei besorgt haben. Adana liegt in der Nähe der Grenze zu Syrien.

Nach MDR- Informationen hatte die Schülerin nach der Ausreise ihrer Familie eine Nachricht übermittelt, in der es sinngemäß hieß, dass es ihr gut gehe und man nicht nach ihr suchen solle. Sie sei in Gesellschaft einer Frau und deren Kindern aus Deutschland.

Von den Mädchen aus Sachsen-Anhalt gibt es keine Spur. Bildrechte: dpa

Rund drei Monate später war eine 15-jährige Schülerin aus Sangerhausen in Begleitung einer 18-Jährigen aus Thüringen in die Türkei gereist, um sich von dort aus dem IS anzuschließen. Die junge Frau aus Thüringen heiratete kurz nach der Ankunft und hielt sich damals im syrischen Rakka auf, dass damals als Hauptstadt des IS galt. Kennengelernt haben sich die beiden Mädchen wahrscheinlich über soziale Netzwerke.