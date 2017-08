Eine große Anfrage der Linken an die Landesregierung hatte ergeben, dass 2015 in Sachsen-Anhalt 82.000 Kinder von Armut bedroht waren. Das entspricht einer Quote von 27,2 Prozent. Deutschlandweit waren es 19,7 Prozent. Die Gefahr von Kinderarmut ist in Sachsen-Anhalt also deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Besonders bedroht von Armut sind Kinder von alleinerziehenden, jungen Müttern sowie Familien mit zwei oder mehr Kindern. Schon frühere Studien waren zu einer ähnlichen Erkenntnis gelangt.