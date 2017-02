Gleich drei Erzieherinnen sind damit beschäftigt, Nudeln mit Käsesoße zu servieren, über die sich die Jungen und Mädchen schmatzend und kleckernd hermachen. Die Ein- bis Dreijährigen sitzen an zwei Kindertischen in der Kita "Zinnbergzwerge" in Klötze. 2013 wurde die Kita renoviert und um den Speiseraum und weitere Spielzimmer erweitert.

Für 150 Euro wird ein Krippenkind 10 Stunden täglich in der integrativen Kita betreut. Damit verlangt Klötze, ebenso wie Falkenstein im Harz, den niedrigsten Preis für einen Krippenplatz in Sachsen-Anhalt. Den Grund erklärt Bürgermeister Uwe Bartels:

Wir haben in der Altmark ja Dünnbesiedelung. Wir möchten die jungen Leuten hier vor Ort halten und bieten die Kita-Plätze günstig an, um ihnen die Perspektive zu bieten, hier zu bleiben.

In Wolmirstedt in der freien Kita "Storchennest" werden die Kinder gerade aus dem Mittagsschlaf geweckt. Danach gibt es Tee und Schoko-Toast, bevor Zeit zum Spielen ist. Insgesamt kümmern sich hier 30 Erzieherinnen um 155 Kinder. Unter den Mitarbeiterinnen sind drei Heil- und eine Sozialpädagogin, denn das Storchennest ist – wie die Vergleichs-Kita in Klötze – eine integrative Betreuungseinrichtung. Weil hier mehr Kinder mit Behinderungen als in Klötze betreut werden, gibt es entsprechend ausgestattete Therapieräume. Neben den Spezialpädagogen leistet sich die Kita auch eigenes Küchenpersonal. Das Kita-Gebäude, ein Flachbau aus DDR-Zeiten, wurde 2016 Jahr renoviert; gerade die neuen kindgerechten Waschräume sind der Stolz der Kita.