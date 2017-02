Wolmirstedt teuer, Falkenstein günstig Starke Unterschiede bei Krippenkosten

In Sachsen-Anhalt müssen Eltern für einen Krippenplatz zwischen 150 und 270 Euro im Monat zahlen. Das ergab eine Umfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Konkret gefragt wurden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten nach den Kosten für einen Krippenplatz, bei dem ein Kind täglich zehn Stunden betreut wird. Nach dieser Übersicht müssen Eltern in Wolmirstedt am meisten für den Platz bezahlen, die Eltern in Falkenstein und Klötze am wenigsten.