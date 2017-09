Wer zahlt künftig was für die Kitas in Sachsen-Anhalt? Darüber wird gerade verhandelt.

Gutachten Kita-Kosten sprunghaft gestiegen

In Sachsen-Anhalt stehen die gesetzlichen Kita-Regeln auf den Prüfstand. Dafür hat das Land eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, um die finanziellen Rahmenbedingungen zu klären. Die Ergebnisse werden am Dienstag vorgestellt. Schon vorab wurden die wichtigsten Erkenntnissse bekannt.