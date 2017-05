Ruhestandswelle erwartet Bei Erzieherinnen in den Kitas droht Personalmangel

Hauptinhalt

In den Schulen ist bekannt, dass Ruhestandswellen für Lehrermangel sorgen können. Nun droht auch den Kitas im Land ein Mangel an Personal. Das ergab eine Studie aus dem Sozialministerium. Sie wurde in Auftrag gegeben, um eine Datenbasis für die geplante Neugestaltung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) zu gewinnen. Erste Ergebnisse daraus wurden am Dienstag bekanntgegeben und zeigen: Knapp die Hälfte der Erzieherinnen ist über 50.