Körperverletzungen in Gefängnissen Schlagen, spucken, treten

In Sachsen-Anhalts Gefängnissen hat es im Jahr 2015 insgesamt 153 Körperverletzungen gegeben. Das geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Fraktion im Landtag hervor. Demnach gab es in der Jugendanstalt Raßnitz mit 103 Übergriffen von Häftlingen untereinander die meisten zur Anzeige gebrachten Vorfälle.

Wie es aus dem Ministerium weiter heißt, sind auch Justizbeamte nicht vor Angriffen und Bedrohungen durch Häftlinge gefeit. So seien in dem betreffenden Zeitraum landesweit sechs Angriffe und 16 Bedrohungen gegen Beamte bekannt geworden – ausschließlich in den Einrichtungen in Halle und Burg.