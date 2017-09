Kolumne "Wir schaffen das" oder wie Angela Merkel mein Familienleben dynamisierte

Zamir (Name geändert) ist nicht der erste Flüchtling, den ich kennengelernt habe, denn meine Frau engagiert sich seit über zwanzig Jahren ehrenamtlich im Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt. Doch Zamir ist der erste Flüchtling, an dessen Schicksal ich intensiven Anteil nehme, denn er hält regelmäßig Kontakt und besucht uns mindestens einmal pro Woche.

Vormundschaft für minderjährigen Flüchtling

Als meine Frau sich entschied, die Vormundschaft für einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling zu übernehmen, war ich nicht sonderlich überrascht. Zum einen wegen ihres langjährigen Engagements im Flüchtlingsrat, aber auch weil sie als studierte Sozialpädagogin über den fachlichen Hintergrund verfügt.

Die Vormundschaft ist an Voraussetzungen geknüpft und wird von einem Gericht bestätigt. Damit steht der Vormund in der Pflicht, bis zur Volljährigkeit des jungen Menschen möglichst gute Voraussetzungen für die persönliche Entwicklung zu schaffen, sowohl juristisch als auch durch persönliche Betreuung. Um das Jugendamt zu entlasten und die Qualität der Betreuung zu verbessern, hat sich die Stadt Magdeburg entschieden, einen Teil der minderjährigen Flüchtlinge an ehrenamtliche Vormünder zu übergeben.

Ohne Familie, ohne Papiere, ohne Orientierung

Als ich Zamir zum ersten Mal traf, war er vom Jugendamt als schwieriger Fall angekündigt worden. Ein afghanischer Flüchtling, der auf abenteuerlichen Wegen über die Balkanroute bis ins bayerische Hof gelangt war und von dort weitergeleitet wurde nach Magdeburg. Ohne Familie, ohne Papiere und mit einer nur sehr ungenauen Vorstellung, wo er eigentlich gelandet war.

Hätte sich Zamir bei einer Fußballmannschaft vorgestellt, wäre er mit Sicherheit in der Altersklasse U14 gestartet. Aber dort, wo Zamir herkommt – aus einem Flüchtlingscamp im pakistanischen Peschawar – wird kein Fußball gespielt. Dort werden aber auch Geburtstage nicht gefeiert, und es gibt dort auch keine Verwaltung, die dem deutschen Personenstandswesen gleichzusetzen wäre. Wenn Zamir also sagt, dass er weder sein Geburtsdatum noch sein Alter wirklich kennt, so entspricht das seinen bisherigen Lebensumständen.

Keine Ahnung von Radio oder Internet

Mit Jeans, T-Shirt und Turnschuhen wirkte Zamir bei unserem ersten Treffen zwar wie ein ganz normaler mitteleuropäischer Junge, doch das war nur äußerlich. Bei den afghanischen Kriegen wurde Zamirs Vater erschossen. Aus Angst vor Blutrache floh die Mutter mit den drei Kindern nach Pakistan. Aufgewachsen ist Zamir in einer Hütte in einem Flüchtlingscamp in Peschawar. Ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Als er nach Deutschland kam, kannte er weder Radio noch Internet.

Doch nicht die schwierigen Verhältnisse im Flüchtlingscamp führten zur Flucht, sondern die Bemühungen der pakistanischen Regierung, die Flüchtlinge nach Afghanistan zurückzuschicken. Aus Angst vor der Blutrache habe die Mutter ihren Goldschmuck verkauft und damit die Flucht ihrer drei Kinder finanziert. Für sie selbst reichte das Geld nicht mehr, so erzählt es Zamir.

Kontakt zu Geschwistern verloren

Was dann passierte, darüber macht Zamir nur vage Andeutungen. Weder, wie lange er auf der Flucht war, noch über die genaue Fluchtroute ist etwas in Erfahrung zu bringen. Nur über einen Vorfall im Iran spricht Zamir, allerdings erst nachdem wir uns etwas kennen: Im Iran gab es offenbar eine nächtliche Schießerei, bei der er den Kontakt zu seinen beiden Geschwistern verlor. Da sein älterer Bruder die Papiere verwahrte, sind auch diese seitdem verschwunden.

Man kann die Erzählung über verlorene Papiere und nächtliche Schießereien als das übliche Flüchtlingslatein abtuen. Inzwischen ist es aber gelungen, eine Geburtsurkunde in Afghanistan ausfindig zu machen. Demzufolge stimmen Zamirs Angaben.

Online-Suche nach der Mutter

Soldaten, die aus dem Bundewehreinsatz in Afghanistan zurückkehren, leiden mitunter an einem posttraumatischen Stresssyndrom. Zamir scheint teilweise ähnlichem Psychostress ausgesetzt zu sein. Stundenlang haben wir auf Google Earth die Luftbilder aus Peschawar durchforstet, in der Hoffnung, wenigstens das Viertel zu entdecken, in dem Zamir aufwuchs und wo die Mutter vielleicht noch wohnt. Aber bislang vergeblich. In Peschawar leben rund dreieinhalb Millionen Menschen.

Weil Zamir noch keine achtzehn Jahre alt ist, gelten für ihn nach deutschem Recht besondere Bedingungen: Er lebt nicht in einer Sammelunterkunft, sondern in einer pädagogisch betreuten Wohngruppe. Und: Er unterliegt der deutschen Schulpflicht. Schon in Peschawar besuchte er eine Schule, wo er immerhin Englisch lernte und damit auch das lateinische Alphabet. Das hilft ihm nun beim Erlernen der deutschen Sprache.

8.000 Kilometer Fluchtroute

Als Zamir nach Deutschland kam, lagen rund 8.000 Kilometer Flucht hinter ihm. Er war auf einem großen Teil der Strecke für sich selbst verantwortlich und soll sich nun an die deutschen Gepflogenheiten von Ordnung und Pünktlichkeit gewöhnen. Das ist ihm überraschend gut gelungen.

Das Zusammenleben in der Wohngruppe erweist sich hingegen als schwieriger. Zunächst glaubte Zamir, er wäre in einem Waisenhaus untergebracht, bis er bemerkte, dass die deutschen Kinder seiner Wohngruppe durchaus Eltern haben. Warum die trotzdem in einem Heim leben, ist nicht leicht zu erklären, ebenso wie die Frage seines Zimmernachbarn – ein deutscher Junge übrigens – warum wir Zamir so oft besuchen würden. Sonst ließe sich doch auch kaum ein Angehöriger in der Wohngruppe blicken. Wer sich mit dem Flüchtlingsthema beschäftigt, landet sehr schnell an den sozialen Brennpunkten des Landes.

Was, wenn er ein Schläfer ist?

Die Vormundschaft über einen afghanischen Jungen wird im Freundeskreis durchaus auch kritisch befragt. Woher wüssten wir, dass der nicht ein Schläfer sei, ein Abgesandter der Taliban, der plötzlich mit dem Messer wahllos auf Menschen einsticht? Das sind die Fragen.

Und tatsächlich spielt der Islam für Zamir eine große Rolle. Es hat wohl eine Weile gedauert, bis er begriffen hat, dass sein neues Umfeld dem Thema Religion nicht allzu viel Interesse entgegenbringt. Dennoch interessiert es uns, wohin Zamir zum wöchentlichen Freitagsgebet geht.

Vormünder helfen sich gegenseitig

Der Imam der Magdeburger Moschee bietet zudem jederzeit Hilfe an, wenn es Fragen der Vormünder gibt im Umgang mit islamischen Traditionen und Regeln. Dieses Netzwerk der Vormünder hat sich inzwischen zu einer belastbaren Struktur entwickelt. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und direkte Hilfe organisiert. Der eine hat ein Fahrrad anzubieten, der andere ein altes Handy oder Laptop.

Die Entscheidung, die Vormundschaft über einen jungen Flüchtling zu übernehmen, macht niemanden zu einem besseren Menschen. Das Mitglied in einer Freiwilligen Feuerwehr, der ehrenamtliche Betreuer in einem Sportverein oder der Kassenwart im Karnevalsklub engagiert sich auch sozial.

399 Euro Aufwandsentschädigung im Jahr

Es gibt jedoch den ziemlich bösartigen Begriff der Asylindustrie. Deshalb hier die Fakten: Ein Vormund bekommt eine Aufwandsentschädigung von 399 Euro pro Jahr. Von diesem Geld bekam Zamir ein gebrauchtes Handy sowie ein paar Dinge für den persönlichen Bedarf.

Zudem gibt es den ebenfalls oft bemühten Begriff des Gutmenschen, der den so Bezeichneten eine meist etwas dümmliche Naivität unterstellt. Ich weise diese Unterstellung entschieden zurück, zumal sie oft von Menschen erhoben wird, die auf die eine oder andere Art unzufrieden mit ihrem eigenen Dasein sind.

Problem: Langeweile und Alkohol

Natürlich ist die Betreuung minderjähriger Flüchtlinge nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Thema Zuwanderung. Und selbst unter den Vormündern ist klar, dass die Startchancen sehr ungleich verteilt sind. Jene Jugendliche, die älter als sechzehn sind, fallen aus der Schulpflicht heraus. Sie absolvieren stattdessen ein sogenanntes berufsvorbereitendes Jahr.

Täglich würden sie dort zehn deutsche Worte lernen, erzählte unlängst ein Freund von Zamir. Dass diese Form der Betreuung nicht viel Sinn macht, zeigte das Urteil gegen zwei junge Afghanen in Stendal. Sie waren eigentlich nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten, hatten sich sogar aktiv beteiligt bei Ausgrabungen in Stendal. Doch statt Arbeit gab es Langeweile, dann Alkohol und zum Schluss Belästigung von Frauen. So ist Integration nicht zu schaffen.

Aufklärung über das westliche Frauenbild

Zamir bekam unlängst ein Aufklärungsbuch, allerdings nicht in Deutsch, sondern in Paschtu. Dass sich die Rolle der Frau in Deutschland grundsätzlich von der in Afghanistan unterscheidet, hat er inzwischen begriffen. Dass Mädchen gegen ihren Willen verheiratet werden, findet Zamir falsch, und er hat sich daran gewöhnt, dass alle Frauen, mit denen er hier zu tun hat, arbeiten und ein selbstbestimmtes Leben führen.

In den Sommerferien absolvierte er sein erstes Praktikum bei den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg. Das hieß konkret, jeden Morgen um sechs Uhr aufstehen. Und es hat funktioniert. Mit dem neuen Schuljahr wechselte Zamir auf eine Ganztagsschule. Nach einer Woche teilte die Klassenlehrerin mit, er habe sich gut eingelebt und beteilige sich aktiv am Unterricht. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge würde ich sagen, wir können es schaffen.

