Kommentar zum Seilbahnstreit Es geht um mehr als eine Seilbahn

Eine Seilbahn wird gebaut, um höhere Ziele leichter zu erreichen. Das gilt für Schierke gleich mehrfach. Zum einen sollen Skifahrer im Winter leichter den Abfahrtshang hochkommen. Allerdings ist der Harz mitnichten das, was als schneesichere Region bezeichnet werden kann. Doch die Seilbahn kann auch im Sommer von Naturfreunden genutzt werden, um leichter an höhergelegene Ziele zu kommen. Das dürfte besonders ältere Besucher freuen oder jene, die sich im unebenen Gelände nicht so gut bewegen können. So sehen es zumindest die Befürworter und die Verantwortlichen in Schierke.

Zum anderen wollen Befürworter, Verantwortliche und Investoren mit der Seilbahn das höhere Ziel erreichen, die Region touristisch aufzuwerten und damit auch wirtschaftlich voranzubringen. Es geht also um Investitionen, Jobs und Wertschöpfung Vorort. Im dafür entwickelten Ganzjahresprojekt ist die Seilbahn zwar nur ein Baustein, doch er trägt zur Attraktivität des Gesamtpaketes bei. Das Hin und Her im Genehmigungsverfahren dürfte aber schon jetzt seine Wirkung auf künftige Investoren und Ansiedlungen im gesamten Land haben.

Welchen Weg gehen wir bei Konflikten?

Letztlich will vor allem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit der Seilbahn in Schierke das höhere Ziel erreichen, Investitionen und Entwicklungen im Land zu ermöglichen und den Vorgaben des Naturschutzes gerecht zu werden. CDU und SPD sollen dabei auf der einen Seite nichts an Wirtschaftskompetenz einbüßen müssen. Auf der anderen Seite sollen aber auch die Grünen nicht dazu gezwungen werden, bei jedem naturschutzrechtlich zumindest bedenklichem Projekt klein beizugeben. Das nun vereinbarte externe Gutachten kann hier sicher im Einzelfall helfen.

Es wird die Landesregierung und den Ministerpräsidenten aber nicht von einer Grundsatzentscheidung befreien: Welchen Weg gehen wir bei Konflikten? Was hat für uns Vorrang? Gerade in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt mit noch mehr Mooren, Wiesen und Wäldern ist der nächste Streit schon vorprogrammiert. Oder anders gesagt: Auch wer höhere Ziele erreichen will, muss dafür zunächst einen Weg festlegen.

