Der Künstler Reinhard Rex stammt aus Wittenberg. Er zeigt in der Ausstellung Malerei, Holzschnitte und Objekte. M. P. Sidorow schrieb über Rex: "Man findet bei ihm Materialien, die bereits Benutzung, Abrieb und fast Zerstörung fanden. Ihre Patina und Zerfall ist gerade der Stoff, entweder Idee oder aber Verwandlung und Umwandlung. So sind da: Plastikfolien, gefärbt und durchlöchert, alte Wellpappe, Lehm und Kalk als Pigment."

Mit von der Partie ist der Fotograf Benjamin Borisch. Er zeigt in der gemeinsamen Ausstellung Bilder der Serie "Treibgut". Borisch selbst sagt zu seiner Arbeit: "Das Finden besonderer Orte und Gegenstände mit all ihren Geheimnissen, ist eine wichtige Passion in meiner Arbeit. Mich interessieren durch den Zeitlauf bedingte Transformationen in der Natur. Durch das Arbeiten der Naturkräfte sind Treibgut und Fundstücke - in Abhängigkeit zur Zeit - markanten Veränderungen ausgesetzt. Es entstehen Bilder, welche belegen, wie die Natur ihr Terrain verändert oder zurückerobert. Die Bildgegenstände haben mitunter lange Wege hinter sich, wie bei einer Flaschenpost - ich versuche in ihren Spuren und Deformationen zu lesen."