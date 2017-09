"Kunst im Funkhaus" | 22.09.–04.11.2017 HERBSTSALON ’17 – ÜBER-WUNDEN

In der Reihe "Kunst im Funkhaus" hat das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in den kommenden Wochen wieder den HERBSTSALON e. V. zu Gast. Im elften Jahr seiner Ausstellungsreihe widmet sich der Magdeburger Verein dem 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Magdeburg-Sarajevo.

Vom 22. September bis 4. November 2017 sind Grafiken von 13 bosnischen Künstlerinnen und Künstlern zusammen mit Arbeiten des in Magdeburg lebenden Bildhauers Christopher John Smith zu sehen.

Das Motto ÜBER-WUNDEN erzählt sowohl von den Verletzungen, die beide Stadtbilder prägen, als auch von Verletzungen der Menschen – körperlichen und seelischen. Es beinhaltet aber auch erfolgreiches Überwinden und daraus erwachsende Potenziale. Welche Sprache ist besser geeignet als die der Kunst, uns komplexe geschichtliche Entwicklungen auf einer tieferen als der Alltagsebene näher zu bringen? In beiden historisch so interessanten Städten mit ihren verschiedenen kulturellen Erfahrungen sind Mitglieder des Vereins HERBSTSALON e. V. auf die Suche gegangen nach Geschichten, die nur Künstler erzählen können. Die Ergebnisse dieser Suche zeigt die Ausstellung.

Zur Ausstellungseröffnung am 22. September ab 19 Uhr, die musikalisch vom Konservatorium Georg Philipp Telemann umrahmt wird, sind alle Kunstinteressierten herzlich eingeladen.

Nationale und internationale Künstler in einer gemeinsamen Schau zu zeigen, ist wesentlicher Bestandteil des Konzeptes der 2007 ins Leben gerufenen HERBSTSALON-Reihe. Aus Polen, Frankreich, den USA und Italien wurden so in den vergangenen Jahren bereits Exponate zu Ausstellungen nach Magdeburg geholt.