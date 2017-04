Zahlen des Robert Koch-Instituts für Sachsen-Anhalt Überdurchschnittlich viele Infektionen mit Krankenhauskeimen

In Sachsen-Anhalt werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl die bundesweit meisten Infektionen mit Krankenhauskeimen beobachtet. Das hat das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin mitgeteilt. Demnach gab es in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr pro 100.000 Einwohner 8,68 meldepflichtige Fälle, die sogenannten MRSA-Bakterien zugeordnet werden. Im Bundesgebiet lag die Quote bei 3,82.