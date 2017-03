In Sachsen-Anhalt ist die Zahl von Straftaten zurück gegangen. Das zeigt die Kriminalstatistik, die Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) am Dienstag in Magdeburg präsentierte. Insgesamt gab es rund 196.500 von der Polizei erfasste Delikte, etwa 2.300 weniger als im Vorjahr. Damit gibt es seit 2011 erstmals wieder eine leicht absteigende Entwicklung.