Flüchtlingsverteilung Wohnsitzauflage steht in der Kritik

In Sachsen-Anhalt ist die Verordnung zur Wohnortauflage seit dem 17. Februar 2017 in Kraft. Sie gilt nicht rückwirkend und wird damit nur auf neu eintreffende sowie die derzeit rund 1.750 Asylbewerber in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) in Halberstadt angewandt. Die Zuteilung auf die kreisfreien Städte und Landkreise erfolgt nach einem sogenannten Integrationsschlüssel, der sich an der Bevölkerungszahl, dem verfügbaren Wohnraum und dem Angebot an Arbeitsplätzen orientiert. Die höchste Zuweisungsquote hat demzufolge der Landkreis Harz mit gut zehn Prozent. Die niedrigste Quote haben der Kreis Stendal und der Altmarkkreis Salzwedel mit knapp fünf Prozent.