Alban hat Liebeskummer. Aber Eine bleibt ihm treu: die Königin der Instrumente, die Orgel. Doch auch sie bereitet ihm eine schlaflose Nacht. Gerade, als er sich auf einen Orgelwettbewerb vorbereitet, geht die musikalische Fantasie mit ihm durch. So trifft Alban nicht nur auf Weißenfelser Persönlichkeiten, wie den Orgelbaumeister Friedrich Ladegast oder die Dichterin Marie Louise von François, sondern auch auf mitteldeutsche Komponisten wie Bach und Händel, die selbstverständlich musikalische Akzente setzen. Heraus kommt eine 150 Minuten dauernde Zeitreise, als Musical in zwei Akten, das am 5. Mai im Weißenfelser Kulturhaus seine Premiere feiert. Dann wird auch aufgelöst, ob sich die Liebe zwischen Alban und seiner Freundin Karoline retten lässt.