Wörlitz begeisterte schon Goethe

"Hier ist's iezt unendlich schön. Mich hats gestern Abend wie wir durch die Seen Canäle und Wäldgen schlichen sehr gerührt wie die Götter dem Fürsten erlaubt haben, einen Traum um sich herum zu schaffen…", schrieb Johann Wolfgang von Goethe an Charlotte von Stein während seines Besuches in Wörlitz im Mai 1778.

Touristenführer rudert Besucher über den Wörlitzer See (Archivbild). Bildrechte: MDR/ Stefanie Markert Die unter Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau realisierte "Landesverschönerung" blieb sich bis heute erhalten. Dazu zählen insbesondere die Schlösser und Gärten in Wörlitz, Oranienbaum sowie das Luisium und Mosigkau in Dessau und der Sieglitzer Waldpark sowie zahlreiche Kirchen, Wallwachhäuser, gebaute Ruinen, die mit großer Einfühlung in die Auenlandschaft an Elbe und Mulde eingebettet worden sind. Außergewöhnlich ist die Vielfalt der Stilepochen. Zwischen Dessau und Wörlitz ist Kulturgeschichte vom Barock, Rokoko bis hin zum Klassizismus auf engstem Raum erlebbar.

Dessau-Wörlitz lädt zum "Fest der Sinne"

Im Rahmen des Gartenreichsommers sind die Gärten und Schlösser einzigartiger Schauplatz für Konzerte, Theateraufführungen und musikalisch-literarische Besonderheiten.

Dessau-Wörlitz lädt zum "Fest der Sinne" (Archivbild). Bildrechte: MDR/Christiane Höhne Die ausgewählten Programme bieten Unterhaltung: Zum Beispiel wird es ein Seekonzert auf den Wörlitzer Gewässern geben. Der Empfang an der Gondelstation stimmt auf kulinarisches und musikalisches ein; während der Bootsfahrt erklingt auf Brücken oder an den Ufern der Seen und Kanäle Musik. In den eleganten historischen Festsälen der Schlösser wird es ebenfalls Konzerte geben.

Wo? Dessau-Wörlitz

Wann? 6. Mai bis 10. September 2017

"A Clockwork Orange" wurde von Stanley Kubrick verfilmt. Bildrechte: dpa Im diesjährigen Theater- und Aktivierungsprojekt "AnSICHTssache – Steh auf, schau drauf!" des Landkreises Harz beschäftigen sich wieder junge Menschen mit bedeutender Literatur. Der Roman "A Clockwork Orange" von Anthony Burgess steht auf dem Spielplan und hat am 11. Mai 2017 Premiere. Die 5. Auflage des Projekts lädt zur Theaterpremiere, welche in diesem Jahr in der ehemaligen Städtischen Badeanstalt Halberstadt stattfindet.

Wittenberg: Ein Kran transportiert ein Bauteil (Archivbild). Bildrechte: Andreas Bechert Am 13. Mai 2017 öffnen die neuen Räume im Südflügel im Schloss Wittenberg mit der Sonderausstellung: "Christliche Botschaften von Chagall bis Beuys – über die Grenzen der Existenz". Die Stiftung Christliche Kunst Wittenberg ist im Besitz einer hochkarätigen Sammlung von Originalgraphiken mit religiös-existenzialistischem Inhalt international bekannter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts. Darunter finden sich Namen wie Pablo Picasso, Marc Chagall, Käthe Kollwitz u.v.m.

