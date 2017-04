Wer Lust hat, am Wochenende den Jungwein des Jahres 2016 zu probieren, dem sei der Freyburger Weinfrühling am 30. April und 1. Mai empfohlen.

Unter dem Motto "Junger Wein in alten Mauern" präsentieren die Freyburger Winzer ihre Saale Unstrut Weine an über 40 Stationen. Der Weinfrühling auf einer Strecke von circa fünf Kilometern führt die Besucher an den Weinbergen der Ehraubergen und den Schweigenbergen vorbei bis hin zum Klostergut nach Zscheiplitz.