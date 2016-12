Einbrecher haben im März in einem Magdeburger Supermarkt mehrere Wände durchbrochen. Sie hackten zuerst ein Loch in die Außenwand und gelangten so in die Damentoilette. Dort stemmten sie eine zweite Wand zu einem Aufenthaltsraum auf. An der dritten Wand zu einem Büro scheiterten sie an Stahlschränken. Die Täter brachen dann die Tür zum Büro auf, fanden aber auch dort keine Beute und flüchteten.