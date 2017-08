Lärmschutz B6n Geld für Kröten, nicht für Menschen

Ununterbrochen rollt der Verkehr auf der B6n. Den Lärm der Fahrzeuge hört Silvia Hoffmann seit fast drei Jahren. Die junge Frau wohnt mit ihrer Familie in einer kleinen Siedlung am Ortsrand von Köthen nur etwa 100 Meter entfernt von der neuen Trasse, die Köthen mit Bernburg verbindet. "Es ist unerträglich laut, wir machen nachts kein Auge zu, an den Wochenenden knattern die Motorräder Richtung Harz, und wenn die Lkw über die Fahrbahnmarkierung rollen, hört es sich an, als wenn Panzer durch unser Haus fahren".

Von frühmorgens bis spätabends herrscht dichter Verkehr auf der dreispurigen Umgehungsstraße. "Es ist nicht auszuhalten", sagt Uwe Horn. Auch er hat ein Haus in der Siedlung "Wir können im Sommer keine Fenster öffnen zum Lüften, unsere Terrasse haben wir seit drei Jahren nicht genutzt, es ist einfach zu laut."

"Wir haben doch nichts gegen Naturschutz."

Etwa 20 Familien wohnen in der Wülknitzer Siedlung. Bislang kämpfen sie vergeblich für einen Lärmschutz. 400 Unterschriften haben sie gesammelt und ans Verkehrsministerium geschickt. Getan hat sich nichts. Aus Verzweiflung haben die Anwohner um Harald Busch nun ein Plakat gefertigt: "10 Millionen Euro für Kröten – 0 Euro für Lärmschutz – Danke Minister Webel." So konnten es Autofahrer auf der B6n in riesigen Lettern lesen, bis die Mitarbeiter der Straßenmeisterei das Protestbanner entfernt haben.

Adressat des Plakates: Verkehrsminister Thomas Webel. Bildrechte: IMAGO

"Wir haben doch nichts gegen Naturschutz, es ist schön, wenn für Frösche und Lurche teure Tunnel gebaut werden, um die Tiere zu schützen. Aber es kann doch nicht sein, dass dafür 10 Millionen Euro ausgegeben werden – und für den Lärmschutz der Menschen ist kein Cent da", sagt Harald Busch kopfschüttelnd.

Zur Not bis zur Bundesregierung

Laut Verkehrsministerium in Magdeburg gibt es in der Wülknitzer Siedlung keinen Anspruch auf Schallschutz. "Die Lärmwerte in diesem Bereich liegen unter dem gesetzlichen Grenzwert", sagt Ministeriumssprecher Andreas Tempelhof auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. "Dies ist Ergebnis der Lärmschutzberechnungen, die Bestandteil des rechtskräftigen Planfeststellungsbeschlusses sind." Auch Lärmpegelmessungen vor Ort hätten keine Überschreitung der Grenzwerte ergeben, so Tempelhof. Die Anwohner der Wülknitzer Siedlung bezweifeln das.

Bei unseren Messungen sind die Grenzwerte immer deutlich überschritten worden. Offenbar sind bei der Planung Fehler gemacht worden, die nun vertuscht werden sollen Silvia Hoffmann, Anwohnerin

Die Bewohner der Wülknitzer Siedlung wollen weiter für eine Lärmschutzwand entlang der B6n kämpfen. "Notfalls werden wir uns an die Bundesregierung wenden", so Hoffmann. "Es könne doch nicht sein, dass Frösche mehr wert sind, als die Gesundheit der Menschen" – da sind sich die Wülknitzer einig.

Und ihr Protestplakat wollen sie schnellstmöglich auch wieder aufhängen.

