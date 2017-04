Helfer gegen den Wolf Sachsen-Anhalt startet Förderung von Herdenschutzhunden

Sie sind Helfer auf vier Pfoten gegen den Wolf: In Sachsen-Anhalt läuft die Förderung von Herdenschutzhunden an. Immer wieder waren in den vergangenen Monaten Herdentiere von Wölfen angegriffen worden.