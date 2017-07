Das Land Sachsen-Anhalt will von der Deutschen Bahn 235 Millionen Euro einklagen. Das hat der Geschäftsführer der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa), Klaus Rüdiger Malter, mitgeteilt. Demnach steckt hinter dem Betrag ein Aufschlag, der als "Regionalfaktor" bezeichnet wird. Von 2003 bis 2011 ist er für zahlreiche Strecken erhoben worden – vor allem aber für marode und sanierungsbedürftige Abschnitte. Der Aufschlag sei aber nicht für die Verbesserung der sanierungsbedürftigen Strecken genutzt worden, beklagte die Nasa, die eine Gesellschaft des Landes ist.

Konkret geht es um Nahverkehrszüge, die in Deutschland vom Staat bestellt und kräftig bezuschusst werden. Für jeden bestellten Zug verlangt die Bahn als Netzbetreiber ein Trassenentgelt, um die Instandhaltung der Schienenstrecken zu sichern. "Bei neuen Strecken und starker Nachfrage ist die Refinanzierung von Bauarbeiten für sie kein Problem", sagte Malter. Bei weniger stark genutzten Strecken im ländlichen Raum sehe das anders aus. "Sachsen-Anhalt ist vom Regionalfaktor in besonderem Maße betroffen, viele Nebenstrecken waren mit massiven Sondergebühren belegt", so Nasa-Chef Malter weiter.

"Runtergehungerte Bahntrasse"

Hinzu komme, dass gerade die noch nicht modernisierte Technik an den maroden Strecken personalintensiv sei. Das verursache besonders hohe Kosten. Die Bahn legte in dem Preisentgelt deshalb deutliche Aufschläge fest. Sie hat nach Berechnungen der Nasa bis zu 40 Prozent des regulären Trassenentgelts obendrauf gepackt. "Das aufgeschlagene Geld ist aber nie bei diesen Strecken angekommen", erklärte Malter. Ein Beispiel dafür sei die inzwischen stillgelegte Strecke zwischen Magdeburg und Loburg.

Klaus Rüdiger Malter ist Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt. Bildrechte: dpa Die Züge auf dieser Strecke hatten eigentlich bis zu 50 Stundenkilometer fahren sollen. Tatsächlich habe es nicht einmal durchgängig für Tempo 30 gereicht, hieß es von der Nasa. "Die Strecke wurde so runtergehungert, dass die Fahrten in keinen Fahrplan mehr zu integrieren waren." In der Debatte um eine Verbesserung der Situation habe die Bahn das Land aufgefordert, Millionen in eine Modernisierung zu investieren. Das Land aber entschied sich dagegen – und lässt seit einigen Jahren Busse zwischen den Orten verkehren.

Entscheidung soll am Donnerstag fallen

Dass das Land Sachsen-Anhalt erst jetzt, sechs Jahre nach Ende der Zuschläge, klagt, liegt nach Angaben von Klaus Rüdiger Malter an einer Entscheidung der Bundesnetzagentur. Sie hatte die Aufschläge 2010 gekippt, ein Jahr später waren sie ausgelaufen. "Die Bundesnetzagentur gab mit ihrer Entscheidung den Impuls, dass die Entgelte rechtswidrig sind", so Malter. Schon länger habe man sich gegen den Regionalfaktor gestellt, aber nie dagegen geklagt. "Irgendwann ist uns der Kragen geplatzt", sagte er. Seinen Angaben zufolge stellt sich die Nahverkehrsservice auf mehrjährige Gerichtsverfahren ein. Das Land Brandenburg hatte ein solches Verfahren vor gut zwei Jahren verloren. Die Richter hatten damals geurteilt, die Ansprüche seien verjährt. Brandenburg hatte die Aufschläge aus den Jahren 2004 bis 2006 zurückverlangt.

Eine Entscheidung im Fall von Sachsen-Anhalt wird am Donnerstag vor dem Landgericht in Frankfurt am Main erwartet. Die Bahn wollte sich nicht zu dem laufenden Rechtsstreit äußern.

