Arbeitskreis Kritiker von Poggenburg machen Druck

In der AfD in Sachsen-Anhalt wächst der Widerstand gegen Landesparteichef André Poggenburg. Kritiker von Poggenburg schlossen sich zu einer neuen Interessengemeinschaft zusammen. Sprecher ist der Wittenberger AfD-Kreisvorsitzende Dirk Hoffmann. Er sagte zur Begründung, es sei wichtig, dass es neben dem national-konservativen auch ein bürgerlich-konservatives Angebot in der AfD gebe.

Poggenburg-Kritiker Dirk Hoffmann ist Sprecher der neuen AfD-Gruppe. Bildrechte: dpa

AfD-Landeschef Poggenburg sagte, er werde die Aktivitäten der Gruppe genau beobachten. Das Anliegen, der liberalen Strömung in der AfD mehr Gewicht zu verleihen, sei zu begrüßen. Aber man muss sich fragen, für was diese Gruppe wirklich stehe. Es seien zahlreiche Mitglieder darunter, die sich an Umsturzplänen gegen den Landesvorstand beteiligt hätten. Wenn sie versuchen, eine Parallelstruktur in der AfD aufzubauen, wäre das schädlich.